Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Ростуризма считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей
Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году
Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году
Оператор билайн представил сервис «Виртуальный секретарь»
Оператор билайн представил сервис «Виртуальный секретарь»
В Самарскую область приехали представители Общественной палаты ДНР
В Самарскую область приехали представители Общественной палаты ДНР
В России выпуск легковых машин в июне снизился на 89%
В России выпуск легковых машин в июне снизился на 89%
Сызранец проигнорировал долг по налогам и чуть не лишился «КамАЗа»
Сызранец проигнорировал долг по налогам и чуть не лишился «КамАЗа»
Онлайн-магазин IKEA приостановил работу для москвичей
Онлайн-магазин IKEA приостановил работу для москвичей
Работник салона обманом оформил кредит на пенсионерку в Самаре
Работник салона обманом оформил кредит на пенсионерку в Самаре
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
1.56
EUR 61
1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам МЧС, которые в прошлом году дали отпор крупным лесным пожарам
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
Состоится восьмой пресс-тур туристического проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Новокуйбышевске появился новый объект культурного наследия

28 июля 2022 10:34
136
В Новокуйбышевске появился новый объект культурного наследия

 

Управление Росреестра по Самарской области провело «круглый стол» для кадастровых инженеров, которые работают на территории Новокуйбышевска. 

В рамках встречи участники обсудили нормы действующего законодательства с учетом их изменений за истекший период 2022 года, а также обсудили новости Новокуйбышевска в сфере деятельности кадастровых инженеров. 

Заместитель начальника Новокуйбышевского отдела Елена Авдонина рассказала о проведении комплексных кадастровых работ в четырех кварталах, обозначив, что пока Управление проверяет правильность исполненных работ, во избежание ошибок не желательно составлять межевые и технические планы, а также акты обследования этой территории. 

Она также рекомендовала кадастровым инженерам учесть в работе, что с 21 июля 2022 года здание, расположенное по ул. Миронова, д.31а (бывший Трест №25), обозначено в Едином государственном реестре недвижимости как объект культурного наследия «Мозаичное панно художников-монументалистов Б.А. Кураго, Г.В. Суздальцева, Н.В. Пашкова, В.С. Ларионова «Строители». 

 В завершении Елена Авдонина поблагодарила представителей профессионального сообщества за эффективное взаимодействие, поздравила с Днем кадастрового инженера и пожелала уверенного движения вперед к значимым достижениям. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году
28 июля 2022  12:00
Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году
28
Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области
27 июля 2022  14:00
Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области
435
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
27 июля 2022  11:57
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
449
Куйбышевская железная дорога назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»
27 июля 2022  09:20
Куйбышевская ЖД назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»
746
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
26 июля 2022  13:43
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
674
Весь список