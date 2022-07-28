В Новокуйбышевске появился новый объект культурного наследия

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Управление Росреестра по Самарской области провело «круглый стол» для кадастровых инженеров, которые работают на территории Новокуйбышевска.

В рамках встречи участники обсудили нормы действующего законодательства с учетом их изменений за истекший период 2022 года, а также обсудили новости Новокуйбышевска в сфере деятельности кадастровых инженеров.

Заместитель начальника Новокуйбышевского отдела Елена Авдонина рассказала о проведении комплексных кадастровых работ в четырех кварталах, обозначив, что пока Управление проверяет правильность исполненных работ, во избежание ошибок не желательно составлять межевые и технические планы, а также акты обследования этой территории.

Она также рекомендовала кадастровым инженерам учесть в работе, что с 21 июля 2022 года здание, расположенное по ул. Миронова, д.31а (бывший Трест №25), обозначено в Едином государственном реестре недвижимости как объект культурного наследия «Мозаичное панно художников-монументалистов Б.А. Кураго, Г.В. Суздальцева, Н.В. Пашкова, В.С. Ларионова «Строители».

В завершении Елена Авдонина поблагодарила представителей профессионального сообщества за эффективное взаимодействие, поздравила с Днем кадастрового инженера и пожелала уверенного движения вперед к значимым достижениям.