В Новокуйбышевске полицейские в торжественной обстановке вручили паспорта юным жителям города

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31 школьник в присутствии родных впервые получил основной документ гражданина Российской Федерации.

В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией сотрудники О МВД России по г. Новокуйбышевску вручили паспорта Российской Федерации юным жителям города, достигшим 14-летнего возраста.

В ходе торжественной церемонии ребята получили из рук врио начальника отдела по вопросам миграции территориального ОВД майора полиции Натальи Назаровой и представителей городской администрации главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, и памятный подарок. Сотрудники полиции поздравили подростков со знаменательным событием в их жизни, рассказали о значении государственных символов, о гражданских правах и обязанностях, об истории возникновения документа и призвали бережно хранить его. Ребятам пожелали быть добропорядочными и достойными гражданами нашей страны, уверенно и достойно идти по жизни, хранить и преумножать традиции России.

Поддержать школьников, получивших свой первый паспорт, пришли родители, которые с нескрываемым чувством гордости смотрели на своих детей. По сложившейся традиции после вручения документов ребята произнесли клятву юного гражданина Российской Федерации. А затем их ждало творческое поздравление от учащихся городской школы искусств. Школьники с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве ответственности и гордости, которое они испытали в этот день, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО