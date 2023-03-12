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В Новокуйбышевске полицейские провели профилактические и профориентационные беседы со школьниками 

12 марта 2023 16:38
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В режиме видеоконференцсвязи они пообщались с учащимися 8-11 классов из 18 школ города.

В Самарской области полицейские провели профилактические и профориентационные беседы со школьниками.

Сотрудники О МВД России Новокуйбышевска посетили Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области, где в режиме видеоконференцсвязи пообщались с учащимися 8-11 классов из 18 школ города.

Заместитель начальника отдела - начальник отделения (по работе с личным составом) территориального органа подполковник полиции Сергей Барабанов рассказал старшеклассникам о важности профессии полицейского и задачах, которые стоят перед ними, раскрыл перспективы и преимущества службы в органах внутренних дел. Сотрудник полиции подробно разъяснил ребятам, как проходит процесс отбора кандидатов на службу, оформления и стажировки, рассказал о социальных гарантиях для сотрудников органов внутренних дел, а также о высших учебных заведениях в системе МВД России и особенностях обучения, о перспективах, возникающих после их окончания. Разъяснил порядок поступления по целевому направлению.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних О МВД России по г. Новокуйбышевску подполковник полиции Наталья Мишустина рассказала учащимся об их правах и обязанностях, а также о видах ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Школьникам напомнили правила поведения в общественных местах, безопасного общения в сети Интернет, предостерегли от участия в экстремистской деятельности и объяснили, куда обращаться в случае опасности и что делать, если их права нарушаются.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения городского ОГИБДД капитан полиции Наталия Майдан напомнила ребятам о важности соблюдения ПДД и призвала к внимательности и осторожности на дороге. Подростков предостерегли от использования телефонов и наушников при переходе проезжей части.

В завершение беседы каждый полицейский призвал школьников вести здоровый образ жизни, быть законопослушными гражданами и уже сейчас всерьез задуматься над выбором будущей профессии.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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