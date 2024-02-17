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Учащиеся получили исчерпывающую и разностороннюю информацию по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
В Новокуйбышевске для воспитанников социально-реабилитационного центра «Наш дом» провели профилактическое мероприятие
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В Новокуйбышевске для воспитанников социально-реабилитационного центра «Наш дом» провели профилактическое мероприятие

17 февраля 2024 15:15
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Учащиеся получили исчерпывающую и разностороннюю информацию по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Полицейские Отдела МВД Новокуйбышевска совместно с представителями прокуратуры и комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав провели профилактическое мероприятие в социально-реабилитационном центре «Наш дом».

От каждого участника учащиеся получили исчерпывающую и разностороннюю информацию по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД капитан полиции Наталия Майдан рассказала воспитанникам о том, как правильно вести себя на проезжей части, как и где нужно переходить ее, объяснила правила поведения в период катания с горок, на коньках, недопустимости выезда на проезжую часть. Инспектор полиции отметила, что особенно важно соблюдать правила в зимний период. В зимнее время года световой день короткий, видимость плохая. Часто идет снег. Водитель на дороге может не заметить пешехода, который переходит улицу в неположенном месте, даже на регулируемом пешеходном переходе необходимо убрать наушники, убедиться, что водитель видит вас, тогда можно безопасно перейти проезжую часть дороги. В завершение своего обращения Наталия Валериевна пожелала детям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не нарушать их, быть осторожными, внимательными и беречь себя на дороге.

В ходе встречи начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Наталья Мишустина о видах правонарушений, основных пунктах административной и уголовной ответственности для несовершеннолетних. В своей беседе начальник ОДН коснулась ответственности за совершение тяжких преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Предостерегла подростков от совершения необдуманных поступков. Взять тайно ради шутки чужой телефон считается кражей, ругаться нецензурно в общественном месте – мелкое хулиганство, санкцией статьи предусмотрен административный штраф, который ляжет на законных представителей подростков.

Представители прокуратуры и комиссии по делам несовершеннолетних провели разъяснительную беседу для несовершеннолетних о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

В завершение встречи пришедшие правоохранители призвали молодых людей вести здоровый образ жизни, принимать активное участие в общественной жизни и различных молодежных проектах, а также не допускать правонарушений и соблюдать законы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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