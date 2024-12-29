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В новогодние каникулы пройдут бесплатные экскурсионные туры по стадиону «Солидарность Самара Арена»

29 декабря 2024 16:07
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 Каждый экскурсионный тур завершится тематическим мастер-классом – патриотическим, спортивным или творческим. Продолжительность мероприятия 3 часа.

«Самарская олимпийская деревня» приглашает на экскурсии по стадиону.

В новогодние каникулы пройдут бесплатные экскурсионные туры по стадиону «Солидарность Самара Арена».

Посетители узнают интересные факты о самом крупном спортивном объекте нашего региона, побывают в раздевалках футбольных клубов «Крылья Советов» и «Акрон», посетят зал для пресс-конференций и смотровую площадку трибуны СМИ.

 Каждый экскурсионный тур завершится тематическим мастер-классом – патриотическим, спортивным или творческим. Продолжительность мероприятия 3 часа.

4 января – мастер-класс «Изготовление окопных свечей»

 5 января – мастер-класс «Готов к труду и обороне»

 6 января – мастер-класс «Новогодняя игрушка».

Начало экскурсий в 12:00 и в 14:00.

 Для участия нужно заполнить ФОРМУ на каждого посетителя экскурсии, включая детей.

 Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 933-40-06.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

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