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«Самарская олимпийская деревня» приглашает на экскурсии по стадиону.



В новогодние каникулы пройдут бесплатные экскурсионные туры по стадиону «Солидарность Самара Арена».



Посетители узнают интересные факты о самом крупном спортивном объекте нашего региона, побывают в раздевалках футбольных клубов «Крылья Советов» и «Акрон», посетят зал для пресс-конференций и смотровую площадку трибуны СМИ.



Каждый экскурсионный тур завершится тематическим мастер-классом – патриотическим, спортивным или творческим. Продолжительность мероприятия 3 часа.



4 января – мастер-класс «Изготовление окопных свечей»



5 января – мастер-класс «Готов к труду и обороне»



6 января – мастер-класс «Новогодняя игрушка».



Начало экскурсий в 12:00 и в 14:00.



Для участия нужно заполнить ФОРМУ на каждого посетителя экскурсии, включая детей.



Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 933-40-06.

Фото: минспорта СО