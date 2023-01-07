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В ночь на 7 января в Самарскую область пришли аномальные морозы

7 января 2023 11:00
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В ночь на 7 января в Самарскую область пришли аномальные морозы.
 

Столбики термометров в некоторых районах могут опуститься до -34 С°, предупреждают синоптики.

В Приволжском УГМС рассказали, что в последние дни новогодних каникул в губернию переместится холодный антициклон с севера Скандинавии. Вместе с ним будет поступать арктический воздух из районов Северного Урала. Ночью в большинстве районов ударят морозы до -30..-34°, и даже днем будет преимущественно ниже -25 С°. На ближайшие дни в Самарской области установится аномально-холодная погода.

7 января днем в регионе будет малооблачно, осадков не предвидится. В светлое время суток столбики термометров покажут -21…-26 С°. А в ночь на 8 января похолодает до -26…-31 С°, пишет Сова.

Вместе с тем на время сильных морозов в Самарской области повысят температуру воды в кранах.

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