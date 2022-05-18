В «Ночь музеев-2022» будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по Самаре

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Всероссийская акция «Ночь музеев-2022» пройдет в Самаре 21 и 22 мая. В дни акции будет работать более 50-ти площадок.

С 13.00 до 18.00 проводится детская «Ночь музеев». В 18.00 стартует основная программа акции. Улица Куйбышева 21 мая станет пешеходной.

15.00 до 23.30 (с интервалом в 15 минут) от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» по основным площадкам будет курсировать бесплатный экскурсионный автобус.

21 и 22 мая будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по 35 маршрутам. Запись на экскурсии осуществляется по телефонам: +79967290469, 8 (846) 265-56-47, +79297080030. Время работы call-центра: 16 мая - 20 мая с 10.00 до 20.00; 21 мая с 10.00 до 15.00.

Ознакомиться с полным перечнем экскурсий можно по ссылке.

Фото: администрация Самары