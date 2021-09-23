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В Нефтегорске после капремонта открылся центр занятости населения

23 сентября 2021 18:34
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Ремонт в Нефтегорском центре занятости населения был направлен на то, чтобы сделать процесс получения услуг  более комфортным.

В Нефтегорском районе после капитального ремонта в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» открылся центр занятости населения. Оценить, какие условия теперь там созданы, приехали члены общественного совета министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Ремонт в Нефтегорском центре занятости населения был направлен на то, чтобы сделать процесс получения услуг службы занятости гражданами и работодателями более комфортным.

В центре занятости выполнены демонтажные работы, изменена планировка помещений, утеплен фасад здания. Система навигации теперь - в фирменном стиле бренда «Работа России», переоснащены рабочие места, в том числе, оборудованы зоны цифровых сервисов и индивидуальной работы. Изменилось не только здание, но и подход к взаимодействию с населением, в основе этого взаимодействия сегодня - цифровизация и принципы бережливого производства.

Члены общественного совета ознакомились с результатом проделанной работы, пообщались с сотрудниками центра.

«Сделано очень много, - поделился впечатлениями председатель общественного совета, первый проректор – проректор по науке и экономическому развитию Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» Владимир Рамзаев, - качественно изменилось пространство центра занятости, это имеет большое значение и для граждан, и для персонала. У тех людей, которые здесь работают, горят глаза. Не сомневаюсь, что возможности, которые они приобрели, позволят прийти к новым достижениям».

Обсудив увиденное, члены общественного совета признали эффективной проведенную работу и рекомендовали распространить опыт на другие центры занятости региона.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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