В Нефтегорске полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно! Мошенники!»

101

В Самарском регионе сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, нацеленные на повышение правовой грамотности населения и профилактику мошенничества. Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Нефтегорский» провели профилактическую акцию «Осторожно! Мошенники!».

В рамках мероприятия, на центральных улицах города, полицейские обратили внимание граждан на то, что мошенники изобретают различные способы обмана, часто действуют через Интернет или мобильную связь: сообщают о якобы проводимых рекламных акциях, присылают сообщения о блокировке банковских карт, входят в доверие граждан и, в конце концов, лишают их денежных сбережений.

Сотрудники полиции предостерегли местных жителей: мошенники используют интернет-магазины, сервисы доставки подарков, еды и товаров для дома, предлагают покупателям большие скидки.

Участковые уполномоченные полиции объяснили жителям Нефтегорска, что создание интернет-магазина – дело нескольких часов, а изменение его названия и переезд на другой адрес – нескольких минут. Поэтому следует быть предельно внимательными и осторожными при совершении онлайн покупок.

Горожан проинформировали о правилах, которые необходимо соблюдать при контакте с посторонними людьми: стражи порядка напомнили, что нельзя предоставлять незнакомым людям свою личную информацию, подписывать непонятные документы и совершать финансовые операции, не удостоверившись в их безопасности и законности.

Полицейские объясняли жителям города особенности поведения и общения с посторонними гражданами, меры предосторожности, а также то, как важно быть бдительными при получении информации, поступившей от незнакомых людей.

В завершение беседы полицейские вручили гражданам специально разработанные памятки с информацией о различных методах и способах мошенничества. Участковые уполномоченные полиции напомнили гражданам номера телефонов, куда необходимо обращаться в случае совершения в отношении них противоправных действий, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области