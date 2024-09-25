В начале учебного сотрудники ГАИ усилили взаимодействие с самарскими образовательными учреждениями

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С началом нового учебного года активные общественники при поддержке сотрудников профильных ведомств и Госавтоинспекции усилили взаимодействие с образовательными учреждениями Самары. Владение подробной информацией о состоянии и оснащении улично-дорожной сети города, ее масштабном обновлении, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и в рамках исполнения дополнительных контрактов на средства, выделенные по поручению главы региона, а также знания правил безопасного поведения на дорогах, желание донести их до школьников и сформировать соответствующие навыки, позволили объединить инициативы. В школах, лицеях и других учреждениях образования проводятся уроки безопасности для младшей аудитории, встречи и лекции для учащихся среднего звена и старшеклассников.

Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги подчеркивают: чтобы на уроках безопасности дети активно включались в беседу и диалог был полезен, важно проводить такие встречи в интересном, игровом формате, а информацию преподносить максимально доступно, простым языком.

Именно так прошел сегодня урок и в лицее № 1 «Спутник». В этом мероприятии принял участие и член регионального политсовета, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов.

То, что на уроках безопасности дается в теории, отрабатывается и на практике.

Организаторы уроков безопасности приходят не с пустыми руками.

«Наступила осень, световой день становится короче, и учащимся дарят светоотражающие фликеры, которые нужны в темное время суток. В свою очередь, мы также рекомендуем и детям, и родителям использовать такие элементы, закрепляя их на одежде, рюкзаках, сумках», – рассказал директор лицея № 1 «Спутник» Игорь Ермоленко.

«Сегодня я еще больше узнала о светоотражающих элементах. Раньше они у меня были только на рюкзаке, а теперь еще и на руке, – поделилась лицеистка Бэлла Фурман. – Когда я еду с папой в машине, мы тоже разговариваем про безопасность, обращаем внимание на знаки, главные и второстепенные дороги, «зебру».

В ближайшие дни уроки безопасности с участием общественников и сотрудников Госавтоинспекции пройдут еще в нескольких учебных заведениях Самары.

Фото: администрация Самары