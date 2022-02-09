В начале 2022 года самарский проект «25 лет УСЕЦИМ» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов

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Проект Учреждения «Самарский епархиальный церковно-исторический музей» нацелен на сохранение и актуализация наследия национальной культуры.



Комплекс мероприятий, посвящённый двадцатипятилетнему юбилею Самарского епархиального церковно-исторического музея, пройдет в Самаре 15-18 мая 2022.

Идея проекта - показать роль церковных музеев в воспитании любви к Родине, чувства патриотизма и гордости за свою историю и национальную культуру, которая корнями уходит в православие. Проект включает в себя комплекс культурно-просветительских мероприятий на территории Самарской области.