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Вход свободный. Гостем музея в этот день будет и полярник, участник экспедиций на Северном и Южном Полюсе - наш земляк Владимир Бондарчук. 
В Музее имени Алабина авторы выставки “На краю земли” расскажут о своих приключениях
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В Музее имени Алабина авторы выставки “На краю земли” расскажут о своих приключениях

18 апреля 2022 23:49
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Вход свободный. Гостем музея в этот день будет и полярник, участник экспедиций на Северном и Южном Полюсе - наш земляк Владимир Бондарчук. 

Авторы выставки “На краю земли” расскажут о своих приключениях по Камчатке, Антарктиде, Аляске, Таймыру, о Северном Полюсе. Чего не в коем случае нельзя делать в путешествии рядом с дикими животными. В каких невероятных ситуациях побывали художники и авторы фотографий, сообщае пресс-служба Музея имени Алабина. 

Гостем музея в этот день будет и полярник, участник экспедиций на Северном и Южном Полюсе - наш земляк Владимир Бондарчук. 

В своих работах путешественники передали свои эмоции от путешествий и исследовательских экспедиций. Создали цикл из запоминающихся фотографий и картин. Репортажи с края земли. Яркие фотографии о жизни людей и животных.  

На встречу с посетителями Музея имени Алабина путешественник Артур Чубаркин  принесет эскимосские мечи, китовый ус с инкрустированными рисунками, бубен ярар, предметы быта эскимосов и другие раритеты. 

Выставка “На краю земли” проходит в рамках проекта «Северные широты». Художники Игорь Панов и Алексей Зуев летом 2021 года совершили очередное путешествие на «край земли». Их работы стали основой экспозиции. Кроме Тольяттинского госуниверситета, поддерживающего проект на протяжении нескольких лет, в этом году содействие экспедиции оказало также Российское географическое общество.

Информация об авторах выставки:

 Алексей Зуев

 Художник, иллюстратор.

 Закончил ТГУ. Член Союз художников России, лауреат "Премии им. И. Е. Репина за актуальность в академическом искусстве" международной выставки-конкурса "Красные ворота/Против течения"

 Педагог, доцент института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ.

 Участник более 200 международных, всероссийских, межрегиональных и персональных выставок в России и за рубежом.

Игорь Панов

Художник-живописец.

Закончил Санкт - Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

Педагог, директор института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ. Член Союза Художников России.

Лауреат Национальной премии в области современного изобразительного и декоративного искусства «Русская галерея XXI век», серебряная медаль 2008 г.,

Лауреат Премии им. И. Е. Репина «За актуальность в академическом искусстве» на выставке «Красные ворота/Против течения»

Участник международных, всероссийских, межрегиональных выставочных проектов. Из более 300 выставок - 40 персональных.

Андрей Холмов

 Фотограф, член Союза фотохудожников России, член Творческого Союза художников «Солярис». Участник многочисленных российских и международных фотоконкурсов и выставок, серебряный призер фотоконкурса «Спортивная фотография», постоянный участник и призер фотоконкурсов русского географического общества.

Артур Чубаркин

 Профессиональный путешественник, действительный член Русского географического общества и член Совета РГО Самарской области. Организатор и участник многочисленных путешествий и экспедиций, в том числе северных и арктических. Персональные фотовыставки «Арктика и Антарктика», «Север глазами Артура Чубаркина», «Лица Чукотки».

20 апреля 2022 года в 16.00, вход свободный.
 Адрес: Самара, ул. Ленинская, 142

 

Фото:   СОИКМ им П.В. Алабина

 

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