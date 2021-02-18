В музее «Самара Космическая» состоялась презентация проекта «Космос – историческая память и духовная ценность»

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17 февраля 2021 года в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» состоялась презентация проекта Общественной палаты России «Космос – историческая память и духовная ценность». Главными его героями стали ветераны ракетно-космической отрасли из Центрального и Приволжского федеральных округов России.

Проект «Космос – историческая память и духовная ценность», инициированный и разработанный Общественной палатой Самарской области в рамках 170-летия Самарской губернии и 60-летия со дня первого полёта человека в космос, рассказывает о вкладе ученых, инженеров и простых заводских рабочих в развитие космической отрасли в СССР. Юбилейные даты подчеркивают интеллектуальное и индустриальное лидерство нашего региона и имеют особое значение для всей страны в год, объявленный Президентом России В.В. Путиным Годом науки и технологий.

Как отметил автор проекта, член Общественной палаты России Павел Покровский, для запуска проекта Самарская область была выбрана не случайно. Именно здесь с 1958 года производят ракеты семейства Р-7, перевернувшие отношение ученых к исследованию космоса. Легендарная «семерка» считается самой надежной ракетой в истории космонавтики. Она проектировалась для военных целей и стала первой баллистической ракетой, которая успешно прошла испытания и доставила боеголовку на межконтинентальную дальность. После подобного триумфа в Советском Союзе не жалели средств на космос. «После победы в Великой Отечественной войне страна была обескровлена, казалось, что ни о каких научных открытиях не может быть и речи. И представьте, как воодушевился советский народ, когда спустя всего 13 лет после окончания войны СССР добился такого прорыва в космической отрасли. Во многом космос до сих пор остается большой духовной скрепой для всех россиян», – пояснил П. Покровский.

Проект ОП России представляет собой серию из восьми видео-интервью, в которых ветераны ракетно-космической отрасли рассказывают об истории развития советской космонавтики и о вкладе отечественных предприятий в формирование закрепившегося бренда «Россия – лидер в космосе». «Эти рассказы – живая история становления отечественной космонавтики. Мы говорим с людьми, которые имеют самое непосредственное отношение к успехам СССР в космосе. Они работали на космодроме Байконур, присутствовали на запусках, следили за тем, чтобы каждый шов, каждый болтик был на своем месте. Это уникальные истории, которые возможно больше негде услышать», – отметил автор проекта.

В частности, героем одного из роликов стал доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, Почетный гражданин города Самара Геннадий Аншаков. При его непосредственном участии были реализованы важнейшие отечественные космические проекты. На протяжении многих лет он был ближайшим соратником конструктора Дмитрия Козлова и стоял у истоков создания автоматических систем управления космическими аппаратами (КА). Геннадий Аншаков внес огромный вклад в создание КА «Янтарь-2К», открывшего новую эпоху в разработке национальных средств дистанционного зонирования Земли, а также в создание КА «Ресурс-ДК», «Ресурс-П» и многих других. На основе результатов его научной деятельности были разработаны принципы построения космических аппаратов и бортовые комплексы цифрового управления их функционированием, которые и сегодня продолжают использоваться при создании новейших спутников различного назначения.

Главная цель проекта заключается в популяризации и сохранении исторической памяти о России как о стране, первой освоившей околоземное пространство, а также в содействии патриотическому воспитанию граждан и укреплении национального самосознания и духовных ценностей. «Проект – это возможность узнать о людях, которые живут с нами в одном городе, в одной стране. Чем больше нам известно об их работе и достижениях, тем сильнее мы испытываем гордость за нашу страну. Мы надеемся, что проект, который показывает практическую строну работы в отечественной ракетно-космической отрасли, вызовет интерес у молодого поколения и они задумаются над тем, чтобы связать свою жизнь с российской космонавтикой», – заметил член комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Кроме того, Павел Покровский выразил надежду, что в дальнейшем и другие регионы России присоединятся к проекту: «Мы призываем наших коллег из Общественных палат регионов подключиться к нашей инициативе. Если мы сегодня не узнаем и не запишем рассказы наших ветеранов, то потом будет поздно. Больше половины регионов России имеют самое непосредственное отношение к развитию отечественной космонавтики и им есть что рассказать. На данный момент инициативу уже поддержали в Королёве».

В будущем, по словам Павла Покровского, выход проекта «Космос – историческая память и духовная ценность» планируется и на международный уровень, в первую очередь Общественная палата будет ориентироваться на сотрудничество с бывшими советскими республиками.

Интервью с ветеранами ракетно-космической отрасли будут размещены на сайте Общественной палаты Самарской области и на официальном портале ОП России, а также во всех социальных сетях организации.

По материалам журнала «Международная жизнь»