В музее им. Алабина откроется выставка оружия «Драгунов: вижу цель»

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20 февраля в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина откроется выставка оружия «Драгунов: вижу цель».

Выставка посвящена труду и жизни советского конструктора-оружейника Евгения Федоровича Драгунова (1920-1991). Самая знаменитая его работа — винтовка СВД (1963).

В Самаре будут представлены образцы стрелкового оружия из коллекции музейно-выставочного комплекса им. М.Т. Калашникова (Ижевск). Дополнят экспозицию архивные документы, личные вещи Е.Ф. Драгунова и раритетные фотографии.

Посетители увидят редкие образцы огнестрельного оружия и единичные образцы прототипов, информацию о которых сложно найти даже в справочниках и энциклопедиях. Среди экспонатов будут ССВ-59 (прототип винтовки СВД), прототип малогабаритного автомата «МА» (который спустя много лет стал основой для автоматов АМ-16 и АМБ-17), охотничий карабин «Медведь-3» и пистолет-пулемёт ПП-91 «Кедр».

Винтовка Драгунова стала героиней множества фильмов, компьютерных игр, телесериалов и книг, среди которых «Ворошиловский стрелок», «9 Рота», «Грозовые ворота», S.T.A.L.K.E.R, Call of Duty.

Выставка будет интересна кинолюбителям, поклонникам компьютерных игр, людям, увлеченным военной историей и историей оружия, членам военно-патриотических клубов.

Выставка продолжит работу до 26 апреля.

На открытие выставки вход свободный, передает пресс-служба минкульта СО.