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В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами

11 марта 2025 10:55
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В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами

13 марта (четверг) в 18.00 пройдет лекция «У бабушки на подоконнике» (12+). Это продолжение цикла лекций, посвященных комнатным растениям в повседневной жизни самарцев.
«А помнишь, как было у бабушки дома…». Что мы «унаследовали» от подоконников Серебряного века? У наших бабушек на окнах и в квартирах росли и цвели цикламены, алоэ, монстеры, рассада, а в кастрюлях «сидели» огромные фикусы. Кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова расскажет гостям о быте коммуналок, хрущевок и сталинок через призму домашних растений.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cJryBj

В пятницу, 14 марта, в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток (12+) с самарскими фотографами Ольгой Фроловой, Марией Ковалевской и Лилией Файзулловой.
«Заварка» продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен» (12+). Эту экспозицию можно интерпретировать как путешествие по Самаре рубежа XIX-XX веков, а работы участников «Школы проектной фотографии» назвать мостиком между тем временем и современностью. Через фотографию авторы говорят о том, как сегодня проникает деревня в город и город в деревню.
На очередной встрече гостями артист-тока станут сразу три участницы выставки: Ольга Фролова (фотопроект «Дворцы и замки Зубчаниновки»), Мария Ковалевская (домик с тактильными окошками «Самарские узоры») и Лилия Файзуллова (фотокнижечка в формате настольной игры «Толевый. Правила игры» и инсталляция «Тихий дом»).
Посетители вместе с фотографами и модератором встречи, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым обсудят творческий путь авторов, поговорят об истории создания работ для выставки «Город/Деревня: маршрут построен», узнают об их будущих проектах и откуда они черпают вдохновение.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cJuPao

15 марта (суббота) в 16.00 начнется кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX – начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическую печать, книги, мемуары. Также у посетителей будет возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии, которые создавали выставку совместно с коллективом «Заварки».
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuQvFo

 

Теги: Мероприятия

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