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В Музее Эльдара Рязанова пройдет общественная встреча (12+) в рамках проекта «Музей Рязанова 2.0»

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в Музее Эльдара Рязанова пройдет общественная встреча (12+) в рамках проекта «Музей Рязанова 2.0»

27 июня (суббота) в 16.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет общественная встреча (12+) в рамках проекта «Музей Рязанова 2.0».

Участники дискуссии сформулируют и уточнят базовые тезисы о Музее Эльдара Рязанова в городском пространстве. Спикеры определят роль, место и значимость сегодняшнего музея, обсудят социокультурный контекст Самары, выскажут свое мнение об актуальных направлениях дальнейшей работы и смысловых решениях, которые могут лечь в основу концепции будущего развития музея. В итоге будет сформирован круг гипотез и утверждений для обсуждения на дальнейших стратегических сессиях.

В общественной встрече примут участие: исполняющая обязанности директора Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина Ирина Свиридова, директор Туристского информационного центра Самарской области Анна Власова, старший преподаватель кафедры социологии и культурологии Самарского университета Мария Корсун и старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.

«Общественная встреча – первое публичное мероприятие проекта. Многосторонний подход позволит поразмышлять о нашем музее в настоящем и будущем, – объясняет команда проекта. – Кроме спикеров, мы приглашаем к участию работников музеев и галерей Самары, студентов Самарского института культуры, местных киноведов и активных, неравнодушных жителей города».

Проект «Музей Рязанова 2.0» реализуется Музеем Эльдара Рязанова при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cYhQyu

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