В Москве задержали телефонного мошенника, похитившего у женщины 162 миллиона рублей

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Полицейские задержали в Москве одного из подозреваемых в телефонном мошенничестве, который за месяц похитил в 2023 году более 162 миллионов рублей у москвички, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По данным ведомства, с августа по сентябрь 2023 года неизвестные совершили несколько звонков 31-летней женщине, "представляясь при этом сотрудниками различных банков, а также правоохранительных органов". Под предлогом сохранения денег, которые якобы пытаются похитить злоумышленники, они убедили потерпевшую перечислить на "безопасный счет" 26 миллионов 400 тысяч рублей. Далее мошенники убедили женщину продать квартиру на улице Пречистенка, так как неизвестные оформили кредит под залог жилья. Как сообщили в МВД, "следуя указаниям звонивших, введенная в заблуждение потерпевшая совершила сделку по купле-продаже квартиры". Вырученные 129 миллионов рублей передала неизвестным, добавили в ведомстве.

"После этого мошенники в ходе дальнейших телефонных звонков убедили гражданку внести 7 миллионов рублей якобы в оплату машино-мест, которые находились в долевой собственности, что она и сделала, перечислив данные денежные средства на указанные ей счета. Таким образом, общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 162 миллиона 400 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе московского главка МВД РФ.

В релизе сказано, что полицейские на Инициативной улице задержали одного из подозреваемых - 25-летнего гражданина, временно проживающего в столице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению и задержанию соучастников задержанного.