В Москве прошел первый Форум партийного проекта «Крепкая семья»

Форум объединил в себе представителей 58 субъектов Российской Федерации в решении самых важных вопросов семейной, демографической и социальной политики.

Координатор проекта в Самарской области, Сенатор Марина Геннадьевна Сидухина и председатель общественного совета Проекта Сергей Николаевич Лукин изучили новые кейсы и опыт коллег из разных регионов страны.

Главное — обмен опытом и внедрение лучших практик у себя в субъекте!

Центральным событием стало выступление первого заместителя министра труда и соцзащиты РФ О.Ю. Баталиной. Главное из её доклада: для семей сейчас важна уверенность в завтрашнем дне.

А именно:

Отдельная тема — информационная политика в поддержку тренда роста многодетных семей. Вячеслав Федорищев глава региона объявил 2025 год годом многодетных семей. Количество таких семей растёт, и эту тенденцию надо сохранить и развивать!

Также на Форуме рассмотрели много важных вопросов: молочные кухни, социальные няни, помощь семьям участников СВО. Семья — это всесторонняя поддержка и счастье быть вместе!

Кроме того, Самарская область была отмечена в числе регионов, которые наиболее успешно реализуют проект «Крепкая семья» и достиг высоких результатов в своей работе.

"Особенно приятно было слышать много хороших слов об опыте нашей региональной команды и о тех предложениях, которые обсуждались на площадке нашего проекта, а теперь отражены в законодательстве РФ и федеральных планах. Речь идёт о статусе многодетной семьи, социализации детей-сирот, ранней помощи детям и социальном сопровождении детей с ограниченными возможностями. Все знания, полученные на Форуме, мы с коллегами и нашей командой региона обязательно воплотим в жизнь!", - поделилась Марина Геннадьевна.