Главные новости:
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
В Москве прошел первый Форум партийного проекта «Крепкая семья»

7 октября 2025 13:10
Форум объединил в себе представителей 58 субъектов Российской Федерации в решении самых важных вопросов семейной, демографической и социальной политики.

Координатор проекта в Самарской области, Сенатор Марина Геннадьевна Сидухина и председатель общественного совета Проекта Сергей Николаевич Лукин изучили новые кейсы и опыт коллег из разных регионов страны.

Главное — обмен опытом и внедрение лучших практик у себя в субъекте!

Центральным событием стало выступление первого заместителя министра труда и соцзащиты РФ О.Ю. Баталиной. Главное из её доклада: для семей сейчас важна уверенность в завтрашнем дне.
 А именно:

Отдельная тема — информационная политика в поддержку тренда роста многодетных семей. Вячеслав Федорищев глава региона объявил 2025 год годом многодетных семей. Количество таких семей растёт, и эту тенденцию надо сохранить и развивать!

Также на Форуме рассмотрели много важных вопросов: молочные кухни, социальные няни, помощь семьям участников СВО. Семья — это всесторонняя поддержка и счастье быть вместе!

Кроме того, Самарская область была отмечена в числе регионов, которые  наиболее успешно реализуют проект «Крепкая семья» и достиг высоких результатов в своей работе.

"Особенно приятно было слышать много хороших слов об опыте нашей региональной команды и о тех предложениях, которые обсуждались на площадке нашего проекта, а теперь отражены в законодательстве РФ и федеральных планах. Речь идёт о статусе многодетной семьи, социализации детей-сирот, ранней помощи детям и социальном сопровождении детей с ограниченными возможностями. Все знания, полученные на Форуме, мы с коллегами и нашей командой региона обязательно воплотим в жизнь!", - поделилась Марина Геннадьевна.

 

«Единая Россия» обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета
03 октября 2025, 10:51
«Единая Россия» обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета
Партия будет консолидированно голосовать за документ. Общество
Депутат Александр Живайкин дал старт ежегодному конкурсу на именные стипендии для школьников Кинельского округа
02 октября 2025, 12:23
Депутат Александр Живайкин дал старт ежегодному конкурсу на именные стипендии для школьников Кинельского округа
Эта инициатива, запущенная в 2021 году, стала важной частью поддержки талантливой молодежи региона. Общество
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
29 сентября 2025, 16:30
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области. Политика
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
745
