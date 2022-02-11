В Москве появился женский шампунь «На раёне», в линейке представлены 23 района столицы

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В столице появилась новая линейка женских шампуней, свойства которых напрямую зависят от того, какой район города указан на этикетке.

Так, например, район Тушино обещает сделать волосы гуще, Митино ускорит рост волос, а в состав Рублевки входят золотые блестки. Кроме того, аромат каждого шампуня соответствует предпочтениям местных жителей, которые были опрошены на стадии разработки. Всего в линейке представлено 23 района, включая «замкадовский» и «Сукино болото».

Соавтор бренда Роман Масленников объяснил, что таким образом девушки, живущие в других регионах России, смогут составить предварительное мнение о столице: «Они смогут попробовать несколько разных вариантов и решить для себя, в каком районе им комфортнее всего, подобрать правильные ассоциации. Может, в конце концов, они вообще решат, что бешеные московские ритмы это не для них».

Цена шампуня варьируется, становясь дороже от окраин к центру (исключая Рублевку).