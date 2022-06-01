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В Москве открыли памятник Самуилу Маршаку

1 июня 2022 22:35
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Автором памятника Маршаку стал скульптор Георгий Франгулян. Он изобразил поэта в кресле в окружении детей.

Торжественная церемония открытия памятника поэту, драматургу, сценаристу и автору популярных детских книг Самуилу Яковлевичу Маршаку состоялась в Москве в среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"В столице состоялась торжественная церемония открытия памятника поэту, драматургу, сценаристу и автору популярных детских книг Самуилу Яковлевичу Маршаку. Памятник появился по инициативе благотворительного фонда "Российский еврейский конгресс". Его установили на Лялиной площади", - рассказал собеседник агентства.

Автором памятника Маршаку стал скульптор Георгий Франгулян. Он изобразил поэта в кресле в окружении детей. Постамент для бронзовой скульптуры автора детских произведений сделали в виде полуоткрытой книги.

В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие представители московских властей, общественных организаций, поклонники творчества поэта и его родственники.

 

Фото:   соцсети

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