В Москве мошенник забрал у пенсионерки 1,8 млн рублей и подарил ей цветы

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В Москве задержали 27-летнего курьера телефонных мошенников, обманувшего пенсионерку на 1,8 миллиона рублей и подарившего ей за это цветы, сообщает Лайф со ссылкой на пресс-службустоличной прокуратуры.

Аферисты позвонили 83-летней женщине и заявили, что частные медработники якобы готовы помочь в лечении её сестры, но за это придётся заплатить 1,8 миллиона рублей. Пенсионерку попросили упаковать деньги в коробку или пакет и передать курьеру, который приедет к ней домой с "приятным сюрпризом".

"По указанию соучастников обвиняемый прибыл к дому пенсионерки на улицу 6-я Парковая, взял деньги, а взамен передал букет цветов и скрылся", — говорится в сообщении.

Злоумышленник арестован.