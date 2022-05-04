В Москве будет выпускаться новый автозак с кондиционером и туалетом

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Правительство Москвы и руководство следственных изоляторов приняли решение о выпуске нового автозака с кондиционером и туалетом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передает ТАСС.

"Еще одна тема, которая беспокоит людей - это перевозка в автозаках. По этой теме даже отдельно хочу сказать. <…> Были заключены решения, которые сегодня будут реализоваться. <…> Будет выпускаться новый автозак с кондиционером, туалетом, со всеми, так сказать, комфортными условиями доставки людей. Это очень важная тема, в которой нашли точки соприкосновения правительство Москвы и руководство следственных изоляторов", - сказала Потяева на заседании в Мосгордуме.

Также она отметила, что на сегодняшний день полностью решен вопрос по получению московских наборов для новорожденных женщинам, которые рожают в условиях следственного изолятора. Принято и решение об электронном учете всех библиотек в СИЗО.

По ее словам, в прошлом году от подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, поступило 501 обращение в адрес московского омбудсмена.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС