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В Мосгордуму внесут проект городского закона о штрафах за нарушение тишины водителями

26 августа 2021 23:20
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Планируется установить минимальный штраф в 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины.

В ближайшее время в Мосгордуму внесут проект городского закона об ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, планируется установить минимальный штраф в 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге, передает РИА Новости.

Он отметил, что москвичи часто жалуются на автомобилистов и мотоциклистов, которые гоняют по городу по ночам без глушителей и с громкой музыкой.

"Существующие федеральные административные наказания – совсем никакие. Штраф 500 рублей с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто – люди далеко не бедные, им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что необходимо, во-первых, установить минимальный штраф в 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом.

"Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется. И, конечно, направим предложение в Госдуму об усилении ответственности за подобные нарушения", - сообщил Собянин.

 

Фото:   соцсети

Теги: водители Мосгордума нарушение тишины штраф

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