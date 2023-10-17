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В минувшие выходные в Отрадном отметили Всероссийский день ходьбы

17 октября 2023 18:06
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Около тысячи поклонников здорового и активного образа жизни​ прошагали по городскому парку два километра.

В минувшие выходные в Отрадном отметили Всероссийский день ходьбы. Около тысячи поклонников здорового и активного образа жизни​ ​во главе с врио заместителем министра спорта Самарской области Галиной Дороховой и президентом регионального олимпийского совета Самарской области Верой Богуш, прошагали по городскому парку два километра.
Самому маленькому участнику спортивного праздника едва исполнилось два года, а самый возрастной перешгагнул 90-летний рубеж.

День ходьбы ежегодно проводится в начале октября по всей стране. Мероприятие является частью программы Олимпийского комитета России содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».

 

Фото:   freepik.com

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