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В Минтрансе предложили запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах

8 июня 2021 16:58
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Также предлагают ограничить допустимую скорость движения устройств в пешеходных зонах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.

Минтранс предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах. Соответствующие поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), Минтранс обсуждает совместно с МВД РФ, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, передает ТАСС.

"Что нового, по сравнению с тем, что было - это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 кг", - заявил он в ходе обсуждения на площадке Народного фронта.

Также министерство предлагает ограничить допустимую скорость движения СИМ в пешеходных зонах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.

Проект поправок в ПДД предусматривает появление новых дорожных знаков, отмечает Луговенко. Например, знака запрета на движение средств индивидуальной мобильности в парках и в местах высокой плотности пешеходного потока: вблизи метро, вокзалов, торговых центров. Также возможен ввод табличек, уточняющих распространение уже существующих знаков на СИМ.

По словам Луговенко, регулирование этих вопросов должно быть отдано на местный уровень.

 

Фото:   Донат Сорокин/ТАСС

 

Теги: Минтранс ограничения самокаты

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