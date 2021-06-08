В Минтрансе предложили запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах

86

Минтранс предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах. Соответствующие поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), Минтранс обсуждает совместно с МВД РФ, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, передает ТАСС.

"Что нового, по сравнению с тем, что было - это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 кг", - заявил он в ходе обсуждения на площадке Народного фронта.

Также министерство предлагает ограничить допустимую скорость движения СИМ в пешеходных зонах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.

Проект поправок в ПДД предусматривает появление новых дорожных знаков, отмечает Луговенко. Например, знака запрета на движение средств индивидуальной мобильности в парках и в местах высокой плотности пешеходного потока: вблизи метро, вокзалов, торговых центров. Также возможен ввод табличек, уточняющих распространение уже существующих знаков на СИМ.

По словам Луговенко, регулирование этих вопросов должно быть отдано на местный уровень.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС