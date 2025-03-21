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В минтрансе обсудили транспортную доступность нового жилого микрорайона в Самаре

21 марта 2025 10:47
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В минтрансе обсудили транспортную доступность нового жилого микрорайона в Самаре

Руководитель областного минтранса Сергей Карпов провел совещание по вопросу транспортного обеспечения территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена». 

С инициативой по строительству жилого комплекса на земельном участке площадью более 50 Га выступила одна из компаний-застройщиков.  Жилой комплекс рассчитан на 17 тысяч человек. При его возведении будут предусмотрены объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, поликлиники.

Сергей Карпов отметил, что важной составляющей проработки проектов по созданию крупных жилых городских районов является создание необходимой транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать комфортному передвижению как жителей будущего микрорайона, так и остальных участников городского дорожного движения.

В совещании приняли участие министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев, представители администрации Самары и компании-застройщика.

Стороны обсудили возможность связи территории новыми городскими маршрутами общественного транспорта, в том числе путем строительства к жилому району трамвайной ветки.

Также были подняты вопросы благоустройства и модернизации дорог на территории для обеспечения дополнительной связи жилого района с улично-дорожной сетью города. Эти работы планируется организовать в том числе силами застройщика.

 

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