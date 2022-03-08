В Международный женский день Дмитрий Азаров поздравил сотрудниц и рожениц перинатального центра

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В Международный женский день губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудниц и рожениц перинатального центра ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им В. Д. Середавина", передает sova.info.

Глава 63-го региона 8 Марта посетил областной перинатальный центр, чтобы поздравить молодых мам. Губернатор вручил роженицам цветы и подарки, поинтересовался самочувствием и тем, довольны ли они условиями.



Особый подарок в этот день получила Надежда Бехтягина, которая приехала в Самарскую область в числе вынужденных переселенцев из Донбасса. 4 марта у нее родилась девочка – это 8-й ребенок в их семье. В пункте временного размещения, который расположен на территории самарской базы отдыха "Дубки", малышку ждут еще четверо братьев и три сестрёнки. Сегодня губернатор вручил женщине сертификат на приобретение детской кроватки, которая будет установлена в ПВР к моменту возвращения мамы с малышом.

Также подарки к весеннему празднику получила молодая мама Екатерина Дыдзюль, родившая мальчика, и мама троих ребятишек Дания Харисова Младшая девочка у нее тоже родилась на днях в перинатальном центре.

Поздравил губернатор и женскую часть персонала медучреждения. Он отметил, что все роженицы, с которыми ему удалось пообщаться, говорили спасибо врачам за заботу, профессионализм и внимание. Глава региона присоединился к благодарностям:

- Сейчас поздравили мам с замечательным событием. Главное для них не 8 Марта, потому что у них появились ребятишки - мальчишки и девчонки. И, конечно, очень приятно было слышать от них слова благодарности в ваш адрес. О вашей ответственности, профессионализме, заботе, бережном отношении. Когда-то здесь, в больнице Середавина, родилась моя дочка.

Дмитрий Азаров отметил, что в непростой период пандемии на врачей ложится дополнительная, колоссальная нагрузка. И люди благодарны медикам, о чем свидетельствует проведенная всенародная акция "Мы вместе".

- Люди действительно, как никогда за последние десятилетия, с уважением, искренностью и благодарностью относятся ко всем медработникам. Врачам, медсестрам, санитарам, водителям, которые работают иной раз 24 часа в сутки, чтобы спасать людей. Спасибо вам большое.

Губернатор добавил, что множество беременных женщин, у которых был обнаружен ковид, получили всю необходимую помощь в больнице имени Середавина.

- Ваше отношение к каждому человеку позволяет нам сохранять жизни, позволяет прирастать самарским семьям, а значит, расцветать нашему обществу. Очень надеюсь, что все больше и больше детей будет появляться в Самарской области. Я поздравляю вас! Мира, добра, благополучия, любви, надежды – все будет хорошо.





Фото: Дмитрий Бурлаков/СОВА