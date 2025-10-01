В Международный день пожилых людей, полицейские региона провели профилактические мероприятия

104

Традиционно, в Международный день пожилых людей, сотрудники полиции Самарской области проводят профилактические мероприятия и акции, направленные на защиту прав и безопасности граждан преклонного возраста.

Сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулёвску организовали на улицах города акцию «Школа информационной безопасности». Полицейские напомнили гражданам пожилого возраста, как защитить себя от злоумышленников и раздали тематические листовки с номерами телефонов, куда можно обратиться в случае если они пострадали от аферистов.

Сотрудники Отдела МВД России по г. Чапаевску провели профилактическую беседу с представителями группы центра дневного пребывания ГКУ СО "КЦСОН Юго-Западного округа".

Аналогичное мероприятие провели сызранские полицейские совместно с представителями Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское». Организаторы профилактического мероприятия призвали граждан не вступать в диалог с незнакомцами, не передавать им свои персональные данные, а также коды и пароли, поступающие через смс-сообщения или мессенджеры и не переходить по подозрительным ссылкам в сети Интернет. Не заключать с незнакомыми людьми соглашений, не передавать им денежные средства и не брать по их указанию обязательства по кредитам.

В завершении встречи представители Общественного совета резюмировали: «Помните самое проверенное правило, действующие против мошенников – это незамедлительно прекратить с ними разговор и обратиться в полицию», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО