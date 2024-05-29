В МЕГЕ Самара пройдет модный фестиваль

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Уже в это воскресенье в 14:00 в МЕГЕ Самара стартует модный фестиваль. Гостям представят коллекции дизайнеров и брендов, представленных в МЕГЕ: MANGO, Boutique RAI, Lacoste, lady & gentleman CITY, Just Clothes, Mark Formelle, Pelican kids, MAAG, DUB, VILET. Моделями выступят ученики агентства Rafael Models.

Частью модного фестиваля станет инклюзивный показ Театра моды «Золотая свирель» ГБОУ школы-интерната №4 г.о. Самара для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они представят собственную коллекцию «Город мастеров», которая выполнена из натуральных тканей и украшена символами и знаками в традициях самарского деревянного зодчества.

После модного фестиваля, в 17:00, состоится финал конкурса «Мисс Самара 2024». Победительницу выберут члены жюри и партнеры мероприятия. Она получит звание «Мисс Самара 2024», хрустальную диадему и возможность принять участие в финале всероссийского конкурса «Мисс Россия 2024» в Москве.

В конце мероприятия выступит дизайнер Мария Звягина с коллекцией «Крылья Поволжья».

Гости и молодые дизайнеры смогут погрузиться в сферу моды, благодаря лекциям и дискуссиям со спикерами из fashion-индустрии. Среди них — представитель всероссийского конкурса красоты Рафаэль Давыдов, продюсер конкурса «Самарская красавица» Эльмира Кавалерова, владелица и идейный вдохновитель модного бренда IMHAPPY Марина Буянова и фотокорреспондент Сергей Баранов.

Стать зрителем модного фестиваля и финала конкурса «Мисс Самара 2024» может каждый желающий. Вход свободный.

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