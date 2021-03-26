В МЧС СО прошли соревнования по аварийно-спасательным работам при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте

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Между подразделениями противопожарной службы и аварийно-спасательными формированиями на базе 5 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Самары состоялись соревнования на звание «Лучшая команда Главного управления МЧС России по Самарской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2021 году».

Эти соревнования являются отборочными во второй этап, где борьба продолжится уже среди Главных управлений Приволжского федерального округа.

«Сейчас на соревнованиях присутствуют 36 человек. Всего выступает 9 пожарно-спасательных отрядов, в том числе Поисково-спасательная служба, Волжский спасательный центр и Федеральная противопожарная служба, а также субъектовая противопожарная служба Самарской области. В каждой команде по 4 человека», - объясняет заместитель начальника отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления подполковник Игорь Шестоперов.

Соревнования проводились в целях:

- практической отработки навыков по оказанию помощи гражданам, попавшим в ДТП;

- повышения и совершенствования уровня профессиональной подготовки личного состава подразделений федеральной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте;

- сокращения временных показателей реагирования на ДТП;

- обмена опытом, пропаганды приёмов и способов спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим при ДТП.

Согласно легенде, участникам соревнований предстояло оперативно оказать помощь пострадавшим при ДТП, проникнув в кабину автомобиля, а после демонтажа крыши извлечь их из машины и на носилках передать бригаде «скорой помощи».

«Одним из основных критериев, по которым отбирается самая лучшая команда, является время. Также у нас есть штрафы за ошибки в алгоритме. Каждый такой просчет прибавляет по 30 секунд к общему показателю времени. Та команда, у которой общего времени меньше, чем у других – занимает призовое место», - рассказывает Сергей Мухтеремов, главный судья соревнований.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – команда 3 отряда ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области», (г. Самара);

2 место – команда 31 отряда ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области», (г. Тольятти);

3 место – команда 7 отряда ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области, (г. Сызрань).

Участники команд, занявшие призовые места награждены дипломами, а команда 3 отряда ФПС по Самарской области, как победитель, награждена ещё и переходящим кубком! Стоит отметить, что команда-победитель не в первый раз занимает призовое место в этих ежегодных соревнованиях, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС