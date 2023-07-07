В ЛИУ-4 УФСИН СО прошел День открытых дверей

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Мероприятие организовала администрация исправительного учреждения. В нем приняли участие родные и близкие осужденных.

Программа Дня открытых дверей была содержательной. Родственники осужденных побеседовали со своими близкими, посоветовали им становиться на путь законопослушной жизни. Затем состоялась беседа руководства колонии с посетителями.

Заместитель начальника учреждения капитан внутренней службы Антон Ивановский рассказал родственникам осужденных об истории и традициях исправительного учреждения, порядке и правилах отбытия наказания и возможности получения условно-досрочного освобождения. Также он ответил на вопросы посетителей.

В завершении мероприятия состоялось чаепитие, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области