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В летних лагерях Самарской области для детей пройдет образовательный проект «День цифры»

10 июля 2024 15:27
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Его цель – познакомить подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта.

Этим летом в детских лагерях Самарской области, как и по всей стране, традиционно пройдет образовательный проект «День цифры». Его цель – познакомить подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта.

«День цифры» организуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется по решению Президента Российской Федерации.

Ежегодно участниками проекта становятся школьники в возрасте от 7 до 17 лет. По итогам 2023 года Самарская область вошла в ТОП-10 самых активных регионов-участников «Дня цифры», заняв 7-е место. За все время реализации к проведению «Дня цифры» присоединилось более 8 тысяч детских лагерей России.

«Для современного подрастающего поколения, которое пользуется гаджетами с детства, подобные проекты актуальны и очень полезны. Важно не только уметь пользоваться новыми технологиями, но и быть аккуратным в Сети. Благодаря активной заинтересованности самарских ребят наш регион не первый год показывает высокий результат. Уверен, в этом году участников будет больше», - отметил врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

В разработке заданий для образовательного проекта принимают участие ведущие ИТ-компании страны. Присоединиться к проекту «День цифры» можно в любое время года. На официальном сайте (https://d-economy.ru/project/it-day/#:~:text=) доступна бесплатная методическая программа. Она включает сценарии и описание игровых механик всех этапов, рекомендации для педагогов, обучающие видеоинструкции для вожатых и воспитателей, а также медиа-контент для детей.

 

Фото:   freepik.com

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