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В Ленинском районе Самары будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»

6 сентября 2022 11:11
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В Ленинском районе Самары будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»

В Ленинском районе 9 и 10 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин».
 
С 8:00 до 20:00 самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет работать по адресу: улица Садовая, в границах Красноармейской и Рабочей. 
 
Также товары местных сельхозпроизводителей можно приобрести по следующим адресам: 
 
Круглогодичная ярмарка в Железнодорожном районе, на пересечении улиц Киевской и Тухачевского Время работы: вторник-воскресенье с 9:00 до 19:00; 
Ярмарка «выходного дня» в поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь» Время работы: суббота-воскресенье с 8:00 до 20:00. 
 
Администрация Самары приглашает жителей за покупками.

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