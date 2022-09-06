В Ленинском районе Самары будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»

156

В Ленинском районе 9 и 10 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин».



С 8:00 до 20:00 самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет работать по адресу: улица Садовая, в границах Красноармейской и Рабочей.



Также товары местных сельхозпроизводителей можно приобрести по следующим адресам:



Круглогодичная ярмарка в Железнодорожном районе, на пересечении улиц Киевской и Тухачевского Время работы: вторник-воскресенье с 9:00 до 19:00;

Ярмарка «выходного дня» в поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь» Время работы: суббота-воскресенье с 8:00 до 20:00.



Администрация Самары приглашает жителей за покупками.