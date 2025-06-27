В лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Самаре установили фитосанитарное состояние более 8 тыс. тонн фруктов и ягод

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В период с 30 мая по 22 июня 2025 года в Самарскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступила подкарантинная продукция: 64 образца абрикосов, 264 образца арбузов, 6 образцов дыни, 30 образцов нектарин, 15 образцов черешни. Общий объем партий составил более 8 тыс.т.



В лаборатории проверили энтомологические, гербологические, микологические экспертизы.



В результате работы опасные карантинные организмы не обнаружены.



Отметим, что с наступлением летнего периода все большой спрос приобретают фрукты и ягоды. Наибольшее количество плодоовощной продукции в настоящее время в Самарскую область поступает из Узбекистана.



Для каждой партии ввозимой продукции требуется соблюдение карантинных фитосанитарных требований, установленных российскими органами по карантину растений.