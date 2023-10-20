Я нашел ошибку
Главные новости:
На реке Кинель около Самарской области в реку попала нефтегазовая жидкость
В Самаре будут расследовать уголовное дело о хулиганстве после драки в парке Победы
В Самаре будут расследовать уголовное дело о хулиганстве после драки в парке Победы
В Самаре с 21 по 22 октября будет ограничено движение по улице Маломосковской
В Самаре с 21 по 22 октября будет ограничено движение по улице Маломосковской
Самарцев приглашают на просмотр матча "Зенит" – "Крылья Советов" в кинотеатре "#ёкино"
Самарцев приглашают на просмотр матча "Зенит" – "Крылья Советов" в кинотеатре "#ёкино"
В самарском филиале Третьяковской галереи появится кинозал
Кинозал оборудуют в самарском филиале Третьяковской галереи
В Волжском районе водитель 70 лет врезался в погрузчик
В Волжском районе водитель 70 лет врезался в погрузчик
В Самаре мошенник оформил кредит и списали со счета потерпевшей 770 тысяч рублей
В Самаре мошенник оформил кредит и списали со счета потерпевшей 770 тысяч рублей
Ученые из Эфиопии получили международную степень PhD в Самарском университете им. Королёва
Ученые из Эфиопии получили международную степень PhD в Самарском университете им. Королёва
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.31
-0.06
EUR 102.63
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Курумоче открылось обновлённое отделение Почты России

20 октября 2023 13:07
93
В Курумоче открылось обновлённое отделение Почты России

Почтовое отделение с индексом 443545 возобновило работу после ремонта в с. Курумоч и стало комфортнее для посетителей и сотрудников.

За время ремонта отреставрировали фасад, входную группу, оборудовали помещение новой охранно-пожарной сигнализацией. В отделении появилась современная мебель для клиентов и удобные рабочие места для сотрудников, видеокамеры и кондиционеры. Офис доступен для маломобильных людей: есть пандус, расширенный дверной проём и кнопка вызова персонала.

Отделение обслуживает около 6 000 человек. Оно работает пять дней в неделю: со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00 и в субботу с 10:00 до 16:30.

В 2023 г. в Самарской области до конца года компания завершит ремонты ещё в 33 сельских отделениях.

Кроме того, по программе модернизации сельских отделений, которая проводится по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке партии Единая Россия с 2022 г., в этом году в Самарской области отремонтируют 24 сельских отделения и установят четыре отделения из быстровозводимых конструкций.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
102
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
99
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
178
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
466
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
555
Весь список