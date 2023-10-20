В Курумоче открылось обновлённое отделение Почты России

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Почтовое отделение с индексом 443545 возобновило работу после ремонта в с. Курумоч и стало комфортнее для посетителей и сотрудников.

За время ремонта отреставрировали фасад, входную группу, оборудовали помещение новой охранно-пожарной сигнализацией. В отделении появилась современная мебель для клиентов и удобные рабочие места для сотрудников, видеокамеры и кондиционеры. Офис доступен для маломобильных людей: есть пандус, расширенный дверной проём и кнопка вызова персонала.

Отделение обслуживает около 6 000 человек. Оно работает пять дней в неделю: со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00 и в субботу с 10:00 до 16:30.

В 2023 г. в Самарской области до конца года компания завершит ремонты ещё в 33 сельских отделениях.

Кроме того, по программе модернизации сельских отделений, которая проводится по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке партии Единая Россия с 2022 г., в этом году в Самарской области отремонтируют 24 сельских отделения и установят четыре отделения из быстровозводимых конструкций.