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В Крыму открылась первая смена арт-кластера «Таврида» - школа #МЫВМЕСТЕ

2 июня 2021 14:35
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В работе примет участие делегация Самарской области.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» пройдет с 1 по 6 июня. 

Впервые в арт-кластере соберутся участники с ограниченными возможностями здоровья, которые развиваются в сфере креативных индустрий, молодые деятели культуры и искусств. Они смогут посетить мастер-классы экспертов, обучиться основам творческих профессий, создать собственные творческие коллаборации, выступить со своими номерами и пройти отбор на шоу резидентов фестиваля «Таврида.Арт», который состоится в сентябре. Школа «#МЫВМЕСТЕ» дает возможность молодым людям познакомиться с эффективными инструментами для формирования своего личного бренда и продвижения творческих проектов на примере успешных практик представителей разных креативных направлений.

В составе делегации региона 7 молодых самарцев, в том числе участники с ОВЗ.

«Молодежные форумы – это удивительный опыт, а творческий форум, на котором соберутся лучшие из самых креативных, — удивителен вдвойне. Целый год я ждала «Тавриду», чтобы встретиться с экспертами вживую, получить обратную связь и доработать свой номер до идеала и выступить на фестивале «Таврида.Арт». Верю в то, что на площадке действительно соберутся уникальные творческие молодые люди, с которыми мы обменяемся опытом, получим новые знания и вместе мы сможем создать что-то потрясающее», – рассказала участница школы «#МЫВМЕСТЕ» Евгения Костина.

Победитель народной смены форума «Таврида» в 2020 году, обладательница премии молодых деятелей современного искусства «Таврида» Алиса Манахова-Седова пожелала участникам удачи и поделилась важными советами:

«Таврида» – это место силы, место встречи всех талантов России. Там невозможно проиграть, потому что сам приезд в Арт-кластер — это главная победа каждого участника, возможность постоянно взаимодействовать и контактировать с лучшими из лучших. Нашей делегации желаю насладиться каждым днем, проведенным на Школе. Не тратьте время на солнце и море, а общайтесь, знакомьтесь, спрашивайте советы у экспертов. И обязательно захватите домой этот творческий настрой и энергию, чтобы продолжать создавать искусство! Кстати, во Всероссийской форумной кампании есть много возможностей для творческой молодежи, еще одна из них — это школа студенческой весны ArtВолга на Молодежном Форуме iВолга, который пройдет в июле в Самарской области».

 

Теги: «Таврида» Крым первая смена

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