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В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме

22 мая 2021 17:38
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По информации источника, оба члена экипажа выжили.

Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму, оба члена экипажа живы. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах.

"В пятницу в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги", - сказал он.

Су-30  - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ - его современная модификация.

 

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Теги: военный аэродром катапультирование Крым

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