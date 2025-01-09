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В Красноярском районе, сотрудники полиции посетили детско-юношескую конно-спортивную школу
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В Красноярском районе, сотрудники полиции посетили детско-юношескую конно-спортивную школу

9 января 2025 14:54
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Рассказали ребятам о порядке поступления в юридические вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских.

В Самарской области сотрудники полиции провели познавательное мероприятие со школьниками
Полицейские Самарской области регулярно проводят профориентационные и профилактические мероприятия с подрастающим поколением.

Так, в Красноярском районе, сотрудники полиции посетили детско-юношескую конно-спортивную школу и рассказали ребятам о порядке поступления в юридические вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских, о требованиях, которые предъявляются к кандидатам на службу в органы внутренних дел: образовательному уровню, морально-деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.

В завершение мероприятия полицейские в доступной форме объяснили школьникам о том, как противостоять кибермошенничеству, напомнив, что нельзя разглашать незнакомцам свои персональные данные, пароли от страниц в социальных сетях и коды из смс-сообщений.

Учащиеся узнали каким требованиям должны соответствовать их пароли к личным аккаунтам в социальных сетях, на что следует обращать внимание при переписке с незнакомыми людьми, и что за интернет-хулиганство может наступить реальная ответственность.

Теги: Самара

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