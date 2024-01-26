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В Красноглинском районе поздравили жительницу блокадного Ленинграда с наступающим Днем воинский славы России

26 января 2024 16:39
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В годы войны она трудилась радистом-монтером радиоузла на станции Ленинград-Сортировочная.

Щербакова Валентина Николаевна родилась 19 октября 1923 года. 18 июня 1941 года Валентина Николаевна закончила 10 классов, а через 4 дня началась война. В годы войны она трудилась радистом-монтером радиоузла на станции Ленинград-Сортировочная. Валентина Николаевна - участник Великой Отечественной Войны, житель блокадного Ленинграда, удостоена медали «За оборону Ленинграда». 27 января - день, когда Ленинград был полностью освобождён от блокады -  один из дней воинской славы России.

Пережитые страшные годы войны и 900 дней Блокады Ленинграда навсегда остались в памяти. Валентины Николаевны. До настоящего времени она является членом Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», членом совета Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. И сейчас Валентина Николаевна ведет активную жизнь, посещает школы и проводит уроки мужества в школах поселка Мехзавод, оказывает содействие работе школьных музеев подростковых клубов.

Сегодня руководитель следственно отдела по Красноглинскому району города Самары Павел Хомутовский  поздравил Валентину Николаевну с наступающим  Днем воинской славы России, пожелал здоровья, внимания и заботы близких людей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

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