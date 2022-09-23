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В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка

23 сентября 2022 14:35
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С 8:00 до 20:00 самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам.

В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин». 

С 8:00 до 20:00 самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет работать по адресу: улица Мира, 6.

Также товары местных сельхозпроизводителей можно приобрести по следующим адресам:

Круглогодичная ярмарка в Железнодорожном районе, на пересечении улиц Киевской и Тухачевского Время работы: вторник-воскресенье с 9:00 до 19:00;

Ярмарка «выходного дня» в поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь» Время работы: суббота-воскресенье с 8:00 до 20:00.

 

Фото:   ru.freepik.com

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