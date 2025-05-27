В Красноармейском районе продолжается модернизация и обновление объектов культуры

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В 2024 году начали капитальный ремонт Дома культуры в селе Колывань. Благодаря поддержке в рамках нацпроекта «Культура» здание привели в порядок: обновили фасад, заменили кровлю, сделали внутреннюю отделку помещений, установили освещение, заменили окна и линолеум. Зрительный зал тоже стал более комфортным и современным, установили 210 новых кресел.

«Дом культуры уже активно функционирует, несмотря на завершение работ внутри помещения. Это говорит о его важной роли в жизни местного сообщества. На 9 мая в день 80-летия Победы сельчан пригласили на концертную программу «Ради жизни на земле» с участием вокального коллектива «Селяночка», творческой студии «Маски». Здесь же можно было посетить выставку «Сила в правде», попробовать кашу из полевой кухни и научиться плести маскировочные сети.

С началом СВО жители сели принимают активное участие в поддержке наших бойцов. При Доме культуры работает отряд «Волонтеры Колывани». Здесь плетут сети, делают сухой армейский душ, окопные свечи», – делятся сотрудники Дома культуры.



В здании расположено помещение библиотеки. Колыванская библиотека – победитель областного Конкурса «Лучшее учреждение» 2024 года. Полученные средства были направлены на укрепление материальной базы библиотеки – закупили специализированную мебель: выставочные стеллажи, шкафы, игровой детский уголок, информационный стенд.



Всего в районе провели ремонт шести Домов культуры: Красноармейский Межпоселенческий культурно-досуговый центр, Ленинский ДК, Куйбышевский ДК, Павловский ДК, Алексеевский ДК, идут ремонтные работы в Гражданском ДК.

Культурные мероприятия и занятия, которые проходят в Домах культуры, способны объединять людей, развивать творческий потенциал и обогащать культурную жизнь региона.

Фото: минкульт СО