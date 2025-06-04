В космос отправят ракету с рисунками юных пациентов самарской детской больницы имени Ивановой

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В онкологическом отделении Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой прошёл художественный мастер-класс в рамках арт-проекта «Ракета Мечты», приуроченный ко Дню защиты детей.

Проект реализуется по международной программе фонда психоэмоциональной поддержки онкопациентов UNITY «Космическая терапия искусством» в партнёрстве с Госкорпорацией «Роскосмос».

В рамках мероприятия юные пациенты пообщались с лётчиком-космонавтом, героем РФ Андреем Борисенко. Дети узнали о жизни на орбите, о том, как стать космонавтом. Каждый участник встречи нарисовал свою мечту — самую сокровенную и светлую. Эти рисунки станут частью большого коллажа, который будет нанесён на ракету-носитель «Союз-2.1а» и отправится в космос.

"На самом деле мечта – это путеводный маяк в жизни каждого человека, особенно маленького. Мы хотим дать почувствовать детям, что наступит время, когда можно будет идти прямой дорогой к своей мечте", - рассказал Андрей Борисенко.

Врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил важность подобных мероприятий для юных пациентов и пожелал им скорейшего выздоровления.

"Мы благодарим всех, кто принимает активное участие в поддержке детей, дарит им хорошее настроение и вдохновение", - отметил он.

Для тех, кто проходит лечение амбулаторно, организаторы подготовили отдельную программу: экскурсии по "космическим" местам Самары, лекции и творческие мастер-классы.

"Большое спасибо за такое мероприятие. Оно помогло детям отвлечься. Теперь у них есть стимул двигаться дальше", - рассказала мама пациентки Юлия Попова.

Напомним, специалисты отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной клинической больницы им. Н.Н.Ивановой более 30 лет оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам со злокачественными новообразованиями любых локализаций, а также больным гематологическими заболеваниями, в возрасте от 0 до 18 лет.