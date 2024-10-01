В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя

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В конце октября-начале ноября россиянам предстоит отработать шестидневную рабочую неделю. Это следует из производственного календаря, опубликованного на сайте Госдумы.

Так, суббота, 2 ноября, будет рабочим днем, из-за переноса выходного дня на 30 апреля. Однако трудовой день — сокращенный.

Кроме того, после шестидневной рабочей недели россияне смогут отдохнуть два дня — с 3 по 4 ноября — в связи с празднованием Дня народного единства.

10 сентября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что график официальных выходных на 2025 год уже сформирован, увеличения их количества не ожидается. Он напомнил, что россияне будут отдыхать 31 декабря. В майские праздники граждане смогут отдохнуть в течение восьми дней с перерывом в три дня, а еще выходные продлятся в течение трех дней в честь Дня России, пишут "Известия".