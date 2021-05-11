В конце июля в 4 квартале Мехзавода в Самаре оборудуют скейт-парк

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На аукционе 21 мая должны выбрать поставщика оборудования для скейт-парка в 4 квартале Мехзавода, во дворе дома №9.

Начальная цена контракта – 2,2 млн рублей. Деньги выделяют из бюджета Красноглинского района.

В скейт-парке будут трамплин с радиусом и скейт-плаза, трамплин с угловым радиусом и угловая разгонка, треугольная пирамида для выполнения прыжков и скольжения с цинковым боксом, рейл для скольжения и конструкция для тренировки скольжения (гранд-бокс), а также мануал-бокс (конструкция для балансирования и равновесия).

Скейт-парк должен быть оборудован через два месяца после заключения контракта с подрядчиком, то есть в конце июля, пишет Другой город.

Фото: Дильдина Светлана