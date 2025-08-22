Я нашел ошибку
Главные новости:
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
В Клиниках СамГМУ внедряют высокотехнологичные операции для борьбы с ожирением

22 августа 2025 10:22
134
Результаты таких вмешательств впечатляют: у пациентов не только значительно снижается вес, но и нормализуется общее состояние. 

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) активно развивается направление бариатрической хирургии, помогающее пациентам с тяжелыми формами ожирения. Операцию рекомендуют при индексе массы тела (ИМТ) выше 35, особенно если ожирение сопровождается диабетом или гипертонией.

Методика продольной резекции желудка позволяет пациентам за полгода потерять 35–40 кг. Операция выполняется лапароскопически – через 5 небольших проколов.

Результаты таких вмешательств впечатляют: у пациентов не только значительно снижается вес, но и нормализуется общее состояние. «После операции у пациентов постепенно значительно снижается вес, нормализуется давление, приходит в норму уровень сахара в крови, улучшается сон и исчезает апноэ – опасное состояние, приводящее к гипоксии мозга, а также в целом повышается активность и качество жизни, — комментирует заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ Игорь Макаров, — Одна из пациенток даже призналась, что теперь может позволить себе шоколад, не наблюдая после этого скачков сахара, как это было до операции».

Бариатрическая операция — это высокотехнологичное вмешательство, помимо мастерства врачей, требующее специального оборудования: сшивающих аппаратов, фиксирующих клипс. В целом восстановление после операции проходит достаточно легко, пациент уже на следующие сутки встает на ноги.

Однако успех операции во многом зависит от самого пациента. Если человек не соблюдает рекомендованный режим питания, растягивает желудок или возвращается к прежним привычкам, ситуация может резко ухудшиться. Как подчеркивает Игорь Макаров, повторные операции в таких случаях крайне опасны, а иногда и вовсе невозможны. Именно поэтому перед вмешательством пациенты должны продемонстрировать готовность к изменениям, сбросив самостоятельно 5-10 килограммов.

В Клиниках СамГМУ в подготовке к таким операциям участвует мультидисциплинарная команда: эндокринологи, хирурги, гастроэнтерологи, диетологи и сомнологи. Как поясняет Игорь Макаров, привлечение этих специалистов очень важно, ведь у многих пациентов с показаниями к бариатрическим операциям – целый «букет» сопутствующих заболеваний.

Хотя такие операции не входят в перечень услуг по ОМС, в Клиниках СамГМУ предусмотрены льготные условия для пациентов.

 

Фото:  пресс-служба СамГМУ

