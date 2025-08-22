В Клиниках СамГМУ внедряют высокотехнологичные операции для борьбы с ожирением

134

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) активно развивается направление бариатрической хирургии, помогающее пациентам с тяжелыми формами ожирения. Операцию рекомендуют при индексе массы тела (ИМТ) выше 35, особенно если ожирение сопровождается диабетом или гипертонией.

Методика продольной резекции желудка позволяет пациентам за полгода потерять 35–40 кг. Операция выполняется лапароскопически – через 5 небольших проколов.

Результаты таких вмешательств впечатляют: у пациентов не только значительно снижается вес, но и нормализуется общее состояние. «После операции у пациентов постепенно значительно снижается вес, нормализуется давление, приходит в норму уровень сахара в крови, улучшается сон и исчезает апноэ – опасное состояние, приводящее к гипоксии мозга, а также в целом повышается активность и качество жизни, — комментирует заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ Игорь Макаров, — Одна из пациенток даже призналась, что теперь может позволить себе шоколад, не наблюдая после этого скачков сахара, как это было до операции».

Бариатрическая операция — это высокотехнологичное вмешательство, помимо мастерства врачей, требующее специального оборудования: сшивающих аппаратов, фиксирующих клипс. В целом восстановление после операции проходит достаточно легко, пациент уже на следующие сутки встает на ноги.

Однако успех операции во многом зависит от самого пациента. Если человек не соблюдает рекомендованный режим питания, растягивает желудок или возвращается к прежним привычкам, ситуация может резко ухудшиться. Как подчеркивает Игорь Макаров, повторные операции в таких случаях крайне опасны, а иногда и вовсе невозможны. Именно поэтому перед вмешательством пациенты должны продемонстрировать готовность к изменениям, сбросив самостоятельно 5-10 килограммов.

В Клиниках СамГМУ в подготовке к таким операциям участвует мультидисциплинарная команда: эндокринологи, хирурги, гастроэнтерологи, диетологи и сомнологи. Как поясняет Игорь Макаров, привлечение этих специалистов очень важно, ведь у многих пациентов с показаниями к бариатрическим операциям – целый «букет» сопутствующих заболеваний.

Хотя такие операции не входят в перечень услуг по ОМС, в Клиниках СамГМУ предусмотрены льготные условия для пациентов.

Фото: пресс-служба СамГМУ