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В Кировском районе Самары прошел рейд по должникам-алиментщикам

23 мая 2025 17:22
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Должников по алиментам Кировского района сегодня заставлял подниматься с постели настойчивый стук в дверь — это были судебные приставы.

В рамках акции «Судебные приставы — детям» в Кировском районе г. Самары прошел рейд по должникам-алиментщикам. В отношении одной должницы составили административный протокол.

Хотя утро пятницы и считается по традиции добрым, но сегодня оно было таким не для всех. Должников по алиментам Кировского района Самары сегодня заставлял подниматься с постели настойчивый стук в дверь — это были судебные приставы.

 Проехав по десятку адресов, удалось установить, как новые места прибывания  алиментщиков, так и их места работы. Кого-то застать по адресу прописки не удавалось вовсе, а у кого-то по ним проживают пожилые родители, на которых стремление их детей уйти от обязанности по оплате алиментов, лежит нелегким грузом.

«Да я ее и не видела уже давно. Она и у нас не появляется», — рассказывает мама одной из алиментщиц, которая теперь вместо дочери заботится о внуках.

Несмотря на то, что в регионе преобладает количество мужчин-алиментщиков, встречаются и женищны. Так одна из таких должниц была установлена по месту прописки и доставлена в отделение судебных приставов для составления протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Всего с начала 2025 года в отношении алиментщиков составлено 725 протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ и возбуждено 375 уголовных дел по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По результатам проведенной работы в пользу несовершеннолетних детей взыскано более полумиллиарда рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара Судебные приставы

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