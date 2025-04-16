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В Кировском районе обсудили предложения в Стратегию развития Самары до 2036 года

16 апреля 2025 21:22
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В Кировском районе обсудили предложения в Стратегию развития Самары до 2036 года

15 апреля в Кировском внутригородском районе с участием представителей администрации города и района, общественников, экспертов и активных жителей прошла сессия «Пространственное развитие. Городская среда». 

 Глава Кировского внутригородского района Игорь Рудаков представил анализ социально-экономического и пространственного развития района и результаты опроса, в котором приняли участие 2957 человек. 

Участники сессии обсудили интересующие вопросы, идеи и предложения, которые будут учтены при составлении финальной версии стратегии развития Самары до 2036 года, которая пройдет публичные слушания. 

 Отметим, что продолжается прием инициатив, которые можно предложить на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф. 

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