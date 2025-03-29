В Кинеле в вечернее время водитель, управляя эвакуатором, перевозил людей вне кабины транспортного средства

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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя эвакуатора, грубо нарушившего Правила дорожного движения.

Мужчина признал свою вину и обязался не допускать подобных нарушений в будущем.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили факт грубого нарушения ПДД. 28 марта, вечером, по улице Железнодорожной города Кинель, водитель 2000 года рождения, управляя специальным эвакуатором, перевозил людей вне кабины транспортного средства.

В результате проведенной проверки установлено, что нарушителем является уроженец Оренбургской области, водитель одного из ИП. В отношении правонарушителя составлен административный протокол.

Водитель признал свою вину и обязался не допускать подобных нарушений в будущем.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость своевременного информирования правоохранительных органов о совершаемых правонарушениях! Публикация фото и видеоматериалов в социальных сетях не заменяет необходимость сообщения в полицию, так как оперативность получения информации о противоправных действиях напрямую влияет на скорость привлечения нарушителей к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО