В Кинеле организовали для учащихся полицейского класса экскурсию в Музей МВД

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Полицейские Самарского региона на постоянной основе проводят профориентационные мероприятия для учащихся старших классов.

Так, сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» с целью знакомства с профессией сотрудника органов внутренних дел организовали для учащихся полицейского класса экскурсию в Музей истории органов внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе мероприятия сотрудник музея познакомила ребят с ценными экспонатами, а также рассказала об истории образования региональной милиции, разных периодах развития органов внутренних дел, и об участии сотрудников в боевых действиях.

Кроме того, сотрудники полиции провели мероприятие профориентационной направленности и патриотического воспитания с юнармейцами.

В гости к ребятам пришли заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» подполковник полиции Ирина Янковская и начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Нина Боровикова.

В ходе встречи ребятам рассказали об особенностях и преимуществах службы в органах внутренних дел и показали фильм о служебных буднях полицейских.

Сотрудники полиции объяснили школьникам порядок поступления в образовательные учреждения системы МВД России, рассказали об особенностях учебного процесса, разъяснив, какие требования предъявляются к моральной и физической подготовке будущих сотрудников органов внутренних дел.

В завершение мероприятия ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО