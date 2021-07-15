В избирательной кампании региона общественники становятся полноценными участниками всего процесса

101

В текущей избирательной кампании общественники становятся полноценными участниками всего процесса – от подготовки до проведения выборов. В четверг, 15 июля, председатель регионального избиркома Вадим Михеев и председатель штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Галина Николаева подписали протокол взаимодействия. В нем прописаны реперные точки совместной работы во время избирательной кампании.

«Сегодня наша встреча – скорее де-юре, потому что де-факто мы давно работаем вместе и с 2018 года проделали большую работу», - подчеркнул Вадим Михеев.

В подписанном протоколе содержатся основные направления общей работы:

- содействие в эффективном рассмотрении обращений граждан;

- разъяснение норм законодательства участникам избирательного процесса;

- оперативный обмен информацией о ходе избирательной кампании;

- взаимодействие в проведении мероприятий по повышению правовой культуры участников избирательного процесса.

«Этим протоколом мы зафиксировали единые задачи, которые стоят перед Облизбиркомом и Общественным штабом. В первую очередь, обеспечить законность избирательного процесса и, в конечном итоге, легитимность публичной власти, которая будет сформирована в рамках текущей избирательной кампании. Мы обращаем внимание на фиксацию процессов, идущих в конкурентной сфере: межпартийная конкуренция, политический плюрализм и конкуренция кандидатов. Что касается граждан, Облизбирком и Общественный штаб в данном случае имеют своей главной целью защиту избирательных прав граждан,» - отметил сопредседатель Общественного штаба Виктор Полянский.

В результате гражданское общество будет контролировать все этапы выборов и следить за ведением партиями и кандидатами честной, открытой и законной агитационной кампании. Тем более, что в этом году конкуренция чувствуется особенно остро. Перечень претендентов весьма внушительный: 32 партии имеют право выдвигать своих кандидатов. 14 партий могут сделать это без сбора подписей. Кроме того, появились новые партии, которые уже победили в региональных выборах.

«Сегодня сложился важный прецедент сотрудничества государственного органа и института гражданского общества. Особенно важна добрая воля Избирательной комиссии Самарской области, которая предложила поместить свою деятельность под контроль представителей общественности. Для участия членов штаба в общественном контроле на выборах созданы все возможные по закону условия. Будем надеяться, что добрая воля организаторов выборов найдёт отклик в высоком уровне участия избирателей в голосовании,» - прокомментировал доцент кафедры государственного и административного права самарского государственного университета Вячеслав Волков.

В сентябре этого года пройдут выборы в Государственную Думу РФ. В условиях пандемии было принято решение сделать голосование трехдневным - с 17 по 19 сентября. Это позволит в разы снизить риски, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции - единовременно на площадках для голосования сможет находиться меньшее количество людей. Кроме безопасности, это еще и дополнительное удобство для избирателей. Ведь теперь проголосовать смогут все – в том числе те, кто уезжал из города на выходные.