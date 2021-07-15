Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники партконференции в Самаре утвердили списки кандидатов, которые будут представлять "ЕР" на выборах в региональное заксобрание.
Политолог Дмитрий Орлов: ждем синергетического эффекта от лидеров выборного списка «Единой России»
Уже проведена большая работа с городской администрацией: имеются эскизы монументов, есть поддержка со стороны общественных организаций.
В Самаре установят памятники почетным гражданам города Елене Шпаковой и Владимиру Чудайкину
Ему было 70 лет.
Петр Мамонов умер
17 человек в регионе умерли от коронавируса.   
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Общественные наблюдатели будут контролировать все этапы выборной кампании в Самарской области.
В избирательной кампании региона общественники становятся полноценными участниками всего процесса
На сегодняшний день на объекте выполнено порядка 40% укладки нижнего выравнивающего слоя, продолжаются работы по расширению, укладке песчано-щебеночного основания.
БКД: в СО отремонтируют дорогу особой социальной значимости "Урал – Красный Яр – Городцовка"
Сергиевские минеральные воды получат новый импульс развития.
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию санатория «Сергиевские минеральные воды»
На первой встрече лектория «История смеха в кино» речь пойдет о двух главных фигурах эпохи немого кино.
Музей Эльдара Рязанова: лекторий «История смеха в кино. Встреча первая»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.22
0.1
EUR 87.83
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В избирательной кампании региона общественники становятся полноценными участниками всего процесса

15 июля 2021 18:01
101
Общественные наблюдатели будут контролировать все этапы выборной кампании в Самарской области.

В текущей избирательной кампании общественники становятся полноценными участниками всего процесса – от подготовки до проведения выборов. В четверг, 15 июля, председатель регионального избиркома Вадим Михеев и председатель штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Галина Николаева подписали протокол взаимодействия. В нем прописаны реперные точки совместной работы во время избирательной кампании.

«Сегодня наша встреча – скорее де-юре, потому что де-факто мы давно работаем вместе и с 2018 года проделали большую работу», - подчеркнул Вадим Михеев. 

В подписанном протоколе содержатся основные направления общей работы:

- содействие в эффективном рассмотрении обращений граждан;

- разъяснение норм законодательства участникам избирательного процесса;

- оперативный обмен информацией о ходе избирательной кампании;

- взаимодействие в проведении мероприятий по повышению правовой культуры участников избирательного процесса.

«Этим протоколом мы зафиксировали единые задачи, которые стоят перед Облизбиркомом и Общественным штабом. В первую очередь, обеспечить законность избирательного процесса и, в конечном итоге, легитимность публичной власти, которая будет сформирована в рамках текущей избирательной кампании. Мы обращаем внимание на фиксацию процессов, идущих в конкурентной сфере: межпартийная конкуренция, политический плюрализм и конкуренция кандидатов. Что касается граждан, Облизбирком и Общественный штаб в данном случае имеют своей главной целью защиту избирательных прав граждан,» - отметил сопредседатель Общественного штаба Виктор Полянский.

В результате гражданское общество будет контролировать все этапы выборов и следить за ведением партиями и кандидатами честной, открытой и законной агитационной кампании. Тем более, что в этом году конкуренция чувствуется особенно остро. Перечень претендентов весьма внушительный: 32 партии имеют право выдвигать своих кандидатов. 14 партий могут сделать это без сбора подписей. Кроме того, появились новые партии, которые уже победили в региональных выборах.

«Сегодня сложился важный прецедент сотрудничества государственного органа и института гражданского общества. Особенно важна добрая воля Избирательной комиссии Самарской области, которая предложила поместить свою деятельность под контроль представителей общественности. Для участия членов штаба в общественном контроле на выборах созданы все возможные по закону условия. Будем надеяться, что добрая воля организаторов выборов найдёт отклик в высоком уровне участия избирателей в голосовании,» - прокомментировал доцент кафедры государственного и административного права самарского государственного университета Вячеслав Волков.

В сентябре этого года пройдут выборы в Государственную Думу РФ. В условиях пандемии было принято решение сделать голосование трехдневным - с 17 по 19 сентября. Это позволит в разы снизить риски, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции - единовременно на площадках для голосования сможет находиться меньшее количество людей. Кроме безопасности, это еще и дополнительное удобство для избирателей. Ведь теперь проголосовать смогут все – в том числе те, кто уезжал из города на выходные.  

 

Теги: общественники избирательная кампания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор принял участие в работе заседания Общественной палаты Самарской области.
24 июня 2021, 19:44
Дмитрий Азаров призвал членов Общественной палаты внимательно следить за ходом избирательных кампаний этого года
Губернатор принял участие в работе заседания Общественной палаты Самарской области. Политика
983
В центре внимания
Участники обсудили порядок предоставления субъектам РФ инфраструктурных бюджетных кредитов, а также критерии их отбора и ранжирования.
15 июля 2021  17:05
Виктор Кудряшов принял участие в заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ
136
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
15 июля 2021  12:25
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
257
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
15 июля 2021  11:00
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
269
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
15 июля 2021  10:36
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
300
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
15 июля 2021  09:50
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
431
Весь список